Удесятеро потужніша за свого попередника: Ілон Маск випустив нову модель ШІ Grok-3

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час онлайн-презентації компанія оголосила, що нова модель має в десять разів вищу обчислювальну потужність у порівнянні з попередником та перевершує такі моделі, як Gemini ввід Google, V3 від DeepSeek і GPT-4o від OpenAI в галузях математики, науки та програмування.

"Ми постійно вдосконалюємо моделі щодня, і буквально протягом 24 годин ви побачите поліпшення", - наголосив Маск.

Окрім Grok-3, компанія також презентувала нову розумну пошукову систему DeepSearch, яка аналізує запити та формує відповіді, представляючи власний процес мислення. У планах xAI також випустити голосового чат-бота в найближчому майбутньому.

Grok-3 вже доступний для передплатників Premium+ на платформі X, а компанія також анонсувала нову підписку – SuperGrok для мобільного додатку та сайту Grok.com.

XAI планує випустити попередні версії своїх моделей Grok з відкритим вихідним кодом, як тільки остання буде повністю готова, причому Маск заявив, що очікує, що перехід на Grok-3 завершиться за кілька місяців, але не раніше, ніж це станеться з Grok-3.