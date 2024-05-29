Україна стане першою країною, де можна одружитись онлайн

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити — вистачить Дії. Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових. Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п’ять днів до", - пояснює Федоров.

Свідоцтво про одруження автоматично зʼявиться в Дії, а фізичний документ можна замовити доставкою від Укрпошти.

Зараз охочі можуть долучитись до бета-тесту. Для цього потрібно бути повнолітнім, мати ідентифікаційний код, бути неодруженим або офіційно розлучним, а також мати ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії.

"Такої послуги онлайн-шлюбу немає ніде у світі. Записуйтесь на бета-тест, діліться фідбеком і першими випробуйте цей український Лас-Вегас", - пише Михайло Федоров.