В Україні відкриють другий у світі GovTech-центр: чим займатиметься

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У 2019 році в Україні не було Дії, цифрових документів і найшвидшого відкриття бізнесу у світі. Тоді ми починали будувати цифрову державу буквально з нуля, а сьогодні Україна стане другою країною у світі, де відкриють Global Government Technology Centre. Перший працює в Німеччині", - написав Федоров.

Він розповів, що центр обʼєднає представників уряду, бізнесу, громадськості та академічних кіл для співпраці у сфері цифрових реформ. За його словами, Всесвітній економічний форум фактично стане платформою для популяризування українського досвіду цифровізації на глобальному рівні, що означає більше спільних проєктів з партнерами та підтримку бренду України.

"Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації та прикладом для урядів і держав", - додав міністр.

Довідково. Міністерство цифрової трансформації України та Всесвітній економічний форум домовилися про партнерство в розвитку цифровізації та уклали лист про наміри в Давосі в січні цього року. Одним із головних результатів співпраці тоді й задекларували відкриття в Києві GovTech-центру - платформи, яка займатиметься розвитком урядових технологій та об’єднає науковців, бізнесменів, технологічні компанії, держсектор, а також глобальні спільноти Форуму.

Як зазначали урядовці, у фокусі Центру будуть такі теми: цифрова трансформація уряду, розвиток електронного врядування та цифрових навичок. Українські стартапери й інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами та прискорювати цифрові реформи в Україні.

Перший Глобальний урядовий технологічний центр, який працює у столиці Німеччини Берліні (GGTC Berlin), зосереджується на інноваціях у державному секторі, цифровій трансформації, застосуванні новітніх технологій в уряді та організаціях державного сектору.