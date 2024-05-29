В Україні відкриють другий у світі GovTech-центр: чим займатиметься
Всесвітній економічний форум відкриє в Україні другий у світі GovTech-центр. Він стане платформою для популяризування українського досвіду цифровізації на міжнародному рівні
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"У 2019 році в Україні не було Дії, цифрових документів і найшвидшого відкриття бізнесу у світі. Тоді ми починали будувати цифрову державу буквально з нуля, а сьогодні Україна стане другою країною у світі, де відкриють Global Government Technology Centre. Перший працює в Німеччині", - написав Федоров.
Він розповів, що центр обʼєднає представників уряду, бізнесу, громадськості та академічних кіл для співпраці у сфері цифрових реформ. За його словами, Всесвітній економічний форум фактично стане платформою для популяризування українського досвіду цифровізації на глобальному рівні, що означає більше спільних проєктів з партнерами та підтримку бренду України.
"Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації та прикладом для урядів і держав", - додав міністр.
Довідково. Міністерство цифрової трансформації України та Всесвітній економічний форум домовилися про партнерство в розвитку цифровізації та уклали лист про наміри в Давосі в січні цього року. Одним із головних результатів співпраці тоді й задекларували відкриття в Києві GovTech-центру - платформи, яка займатиметься розвитком урядових технологій та об’єднає науковців, бізнесменів, технологічні компанії, держсектор, а також глобальні спільноти Форуму.
Як зазначали урядовці, у фокусі Центру будуть такі теми: цифрова трансформація уряду, розвиток електронного врядування та цифрових навичок. Українські стартапери й інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами та прискорювати цифрові реформи в Україні.
Перший Глобальний урядовий технологічний центр, який працює у столиці Німеччини Берліні (GGTC Berlin), зосереджується на інноваціях у державному секторі, цифровій трансформації, застосуванні новітніх технологій в уряді та організаціях державного сектору.
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 27 травня також заявив, що в Україні вперше в тестовому режимі запустили п'яте покоління мобільних мереж 5G.
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