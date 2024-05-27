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В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G

27 травня, 2024 понедiлок
13:22
Технології 5G

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 27 травня, заявив, що в Україні вперше в тестовому режимі запустили п'яте покоління мобільних мереж 5G

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Про це він написав у телеграм.

Зазначається що інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

"Все працює", - повідомив Федоров.

За його словами, зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

Міністр наголосив що Україна має розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну. 

"Дякую нашим партнерам - компаніям Vodafone та Nokia - за важливий крок до впровадження 5G. Сподіваюсь, дуже скоро зможемо масштабувати технологію", - додав Федоров.

  • У січні Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю, яка передбачає підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів та участь України в програмах фінансової підтримки ЄС.
Теги:
Україна
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