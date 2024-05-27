В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G

Про це він написав у телеграм.

Зазначається що інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

"Все працює", - повідомив Федоров.

За його словами, зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

Міністр наголосив що Україна має розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну.

"Дякую нашим партнерам - компаніям Vodafone та Nokia - за важливий крок до впровадження 5G. Сподіваюсь, дуже скоро зможемо масштабувати технологію", - додав Федоров.