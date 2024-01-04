5G й відновлення телеком-мереж: Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю

Про це повідомив очільник мінцифри Михайло Федоров.

"Домовилися про перші кроки — підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів між кордонами України й Румунії та про участь України в програмах фінансової підтримки ЄС", - йдеться у дописі міністра у телеграм.

Також він зазначив, що Румунія допоможе у відновленні цифрової інфраструктури, пошкодженої через війну.

"Дякую Міністру досліджень, інновацій та цифровізації Румунії Богдану-Груї Івану за співпрацю. Відтепер реалізовуватимемо спільні проєкти за фінансової підтримки ЄС", - додав Михайло Федоров.