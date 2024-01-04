5G й відновлення телеком-мереж: Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю
Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю, яка передбачає підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів та участь України в програмах фінансової підтримки ЄС
Про це повідомив очільник мінцифри Михайло Федоров.
"Домовилися про перші кроки — підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів між кордонами України й Румунії та про участь України в програмах фінансової підтримки ЄС", - йдеться у дописі міністра у телеграм.
Також він зазначив, що Румунія допоможе у відновленні цифрової інфраструктури, пошкодженої через війну.
"Дякую Міністру досліджень, інновацій та цифровізації Румунії Богдану-Груї Івану за співпрацю. Відтепер реалізовуватимемо спільні проєкти за фінансової підтримки ЄС", - додав Михайло Федоров.
- 4 січня стало відомо, що країни НАТО, зокрема Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, закуплять до тисячі ракет для комплексів Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону Альянсу після масованих ракетних атак Росії проти України.
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