Україна та ЄС запустили спільний проєкт BraveTech EU на 100 млн євро для пошуку технологічних геймченджерів
Україна і ЄС запустили перший спільний проєкт BraveTech EU на 100 млн євро для пошуку технологічних геймченджерів
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"BraveTech EU — це хакатони українських і європейських компаній, гранти для стартапів та вихід на європейський ринок. Разом створюємо рішення, які змінять хід війни", - заявив він.
- Норвегія стала дванадцятою країною, яка долучилася до Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, що підтримує посилення кіберзахисту України.
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