Україна зацікавилася румунською системою оповіщення населення про загрози RO-Alert: її вивчать детальніше

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко за підсумками зустрічі з румунським колегою Кетеліном Предою у Бухаресті.

"Під час зустрічі з Кетеліном Предою у Бухаресті підписали угоду про співробітництво у галузі запобігання, обмеження та пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій", - повідомив він.

У документі передбачено, що пожежно-рятувальні відомства обох країн оперативніше реагуватимуть на запити про допомогу та працюватимуть разом над запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.

"Українські рятувальники мають неоціненний досвід роботи в надскладних умовах. І попри повномасштабну війну, Україна завжди готова підставити дружнє плече у сфері цивільного захисту населення", - написав Клименко.

Він зазначив, що Україна цікавиться румунською системою оповіщення населення про загрози RO-Alert.

"Тож домовилися з міністром Предою про скерування фахівців ДСНС України до Румунії для детальнішого вивчення цієї системи та проведення спільних тренувань. Посилюємо цивільну безпеку разом", - написав очільник МВС.