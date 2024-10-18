Україна зацікавилася румунською системою оповіщення населення про загрози RO-Alert: її вивчать детальніше
Україна скерує фахівців для вивчення румунської системи оповіщення населення про загрози RO-Alert. Це потрібно для посилення цивільної безпеки
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко за підсумками зустрічі з румунським колегою Кетеліном Предою у Бухаресті.
"Під час зустрічі з Кетеліном Предою у Бухаресті підписали угоду про співробітництво у галузі запобігання, обмеження та пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій", - повідомив він.
У документі передбачено, що пожежно-рятувальні відомства обох країн оперативніше реагуватимуть на запити про допомогу та працюватимуть разом над запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.
"Українські рятувальники мають неоціненний досвід роботи в надскладних умовах. І попри повномасштабну війну, Україна завжди готова підставити дружнє плече у сфері цивільного захисту населення", - написав Клименко.
Він зазначив, що Україна цікавиться румунською системою оповіщення населення про загрози RO-Alert.
"Тож домовилися з міністром Предою про скерування фахівців ДСНС України до Румунії для детальнішого вивчення цієї системи та проведення спільних тренувань. Посилюємо цивільну безпеку разом", - написав очільник МВС.
- 18 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Гельсінкі провів зустріч із прем'єром Фінляндії Петтері Орпо, на якій запропонував створити коаліцію цивільного захисту.
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