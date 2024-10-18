Шмигаль у Гельсінкі зустрівся з прем'єром Фінляндії Орпо та запропонував створити коаліції цивільного захисту

Про це Шмигаль написав у Telegram.

"З прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо ми сьогодні обговорили окремий проєкт та підтримку у питанні розвитку системи цивільного захисту. Мова передусім про будівництво системи укриттів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Шмигаль під час зустрічі запропонував створити коаліцію цивільного захисту, та зазначив, що Фінляндія може стати співголовою цієї коаліції.

Також сторони обговорили кроки для зміцнення ЗСУ та імплементацію "безпекової угоди", підписаної президентами України та Фінляндії.

Крім того, на зустрічі підписали угоду між МОЗ країн, яка спрямована на подолання негативних наслідків війни у сфері охорони здоров'я.

До того ж Фінляндія оголосила про надання нового пакета допомоги, куди увійде різне енергообладнання.

"Україна вже отримала 200 трансформаторів і 500 генераторів різних типів, 8 тис. одиниць супутнього енергетичного обладнання. Фінляндія також спрямувала 5 млн євро на підвищення енергоефективності шкіл, дитсадків, лікарень. Зосередилися сьогодні на нових критичних потребах енергетичного сектору", - написав Шмигаль.