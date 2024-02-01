Українське держпідприємство зазнало кібератаки: уражено 2 тис. комп'ютерів

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Комп’ютери компанії зазнали масового ураження шкідливою програмою DIRTYMOE (PURPLEFOX), що надає віддалений доступ до уражених пристроїв", - розповіли в Держспецзв’язку.

Зазначено, що урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA надала практичну допомогу підприємству.

"Урядова команда CERT-UA провела дослідження отриманих зразків шкідливих програм, встановила особливості функціонування інфраструктури управляючих серверів і виявила більше ніж 2000 уражених комп'ютерів в українському сегменті мережі Інтернет. Описана активність відстежується за ідентифікатором UAC-002", - йдеться в повідомленні.

Фахівці CERT-UA стверджують, у разі експлуатації комп'ютерів під управлінням застарілих операційних систем, потрібно виокремити відповідні комп'ютери за допомогою VLAN (віртуальної локальної мережі) або фізичної сегментації до окремих мережевих сегментів з обов'язковою фільтрацією вхідних та вихідних інформаційних потоків. Це слід зробити для зменшення потенційної поверхні атаки.