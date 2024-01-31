В Україні за 2023 рік зафіксували понад 3600 кіберзлочинів
Департамент кіберполіції за 2023 рік зафіксував понад 3600 кіберзлочинів. Крім цього, у цій сфері було проведено 18 міжнародних спецоперацій
Про це пише кіберполіція.
"За оперативного супроводу кіберполіції оголошено підозру понад 1700 особам за вчинення понад 3700 злочинів, що на 59% перевищує аналогічний показник у 2022 році", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до суду були направлені матеріали щодо 42 організованих злочинних груп, зокрема 7 злочинних організацій. Це на 83% перевищує аналогічний показник у 2022 році.
Водночас за минулий рік було проведено 18 міжнародних спецоперацій спільно з правоохоронцями з Грузії, Швейцарії, Чехії, Ізраїлю, Норвегії, Нідерландів, Франції, Німеччини та США.
За оперативного супроводу кіберполіції до суду направлено обвинувальні акти щодо вчинення понад 4000 злочинів. Відшкодовано майже 144 мільйони гривень збитків. У відомстві додали, що також було заблоковано майже 13 тисяч ворожих вебресурсів.
- 25 січня Служба безпеки України затримала хакера, який готував кібератаки на українські урядові сайти та наводив російські ракети на Харків.
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