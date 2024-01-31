В Україні за 2023 рік зафіксували понад 3600 кіберзлочинів

Про це пише кіберполіція.

"За оперативного супроводу кіберполіції оголошено підозру понад 1700 особам за вчинення понад 3700 злочинів, що на 59% перевищує аналогічний показник у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до суду були направлені матеріали щодо 42 організованих злочинних груп, зокрема 7 злочинних організацій. Це на 83% перевищує аналогічний показник у 2022 році.

Водночас за минулий рік було проведено 18 міжнародних спецоперацій спільно з правоохоронцями з Грузії, Швейцарії, Чехії, Ізраїлю, Норвегії, Нідерландів, Франції, Німеччини та США.

За оперативного супроводу кіберполіції до суду направлено обвинувальні акти щодо вчинення понад 4000 злочинів. Відшкодовано майже 144 мільйони гривень збитків. У відомстві додали, що також було заблоковано майже 13 тисяч ворожих вебресурсів.