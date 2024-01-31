Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології В Україні за 2023 рік зафіксували понад 3600 кіберзлочинів

В Україні за 2023 рік зафіксували понад 3600 кіберзлочинів

31 січня, 2024 середа
10:32
Технології кібератака

Департамент кіберполіції за 2023 рік зафіксував понад 3600 кіберзлочинів. Крім цього, у цій сфері було проведено 18 міжнародних спецоперацій

Про це пише кіберполіція.

"За оперативного супроводу кіберполіції оголошено підозру понад 1700 особам за вчинення понад 3700 злочинів, що на 59% перевищує аналогічний показник у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до суду були направлені матеріали щодо 42 організованих злочинних груп, зокрема 7 злочинних організацій. Це на 83% перевищує аналогічний показник у 2022 році.

Водночас за минулий рік було проведено 18 міжнародних спецоперацій спільно з правоохоронцями з Грузії, Швейцарії, Чехії, Ізраїлю, Норвегії, Нідерландів, Франції, Німеччини та США.

За оперативного супроводу кіберполіції до суду направлено обвинувальні акти щодо вчинення понад 4000 злочинів. Відшкодовано майже 144 мільйони гривень збитків. У відомстві додали, що також було заблоковано майже 13 тисяч ворожих вебресурсів.

  • 25 січня Служба безпеки України затримала хакера, який готував кібератаки на українські урядові сайти та наводив російські ракети на Харків.

Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
кібератаки
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
30 січня, 2024 вiвторок
Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо мобілізації: подробиці
Місце катастрофи російського літака Іл-76
29 січня, 2024 понедiлок
Авіаексперт Романенко про падіння Іл-76 у РФ: схоже, що був збитий ракетою, але це можна було сфальсифікувати
Наслдки атаки "шахедів" на Дніпропетровщину 30 січня
30 січня, 2024 вiвторок
Масштабна повітряна атака РФ: "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.66
    Купівля 37.66
    Продаж 38.24
  • EUR
    Купівля 40.83
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
31 січня
11:21
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець пояснив, що можуть знищувати керовані бомби GLSDB, які передає Пентагон
11:18
Абрамович
Парламент Британії закликав уряд швидше передати Україні заморожені гроші Абрамовича
11:17
Законопроєкт "Про доброчесне лобіювання" в нинішньому вигляді може бути використаний для згортання свободи й демократії в Україні, – заява
11:08
дитяча лікарня у Херсоні після російського обстрілу
"Сектор охорони здоров'я є одним із найбільш постраждалих": Україна розповіла у ВООЗ про наслідки російської агресії
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія стане васалом Китаю, коли Україна отримає гроші Абрамовича, та що сталося між Зеленським й Залужним. Акценти світових ЗМІ 31 січня
10:58
вибух у Шевченківському суді Києва
Вибух у Шевченківському суді Києва: судитимуть шістьох співробітників слідчого ізолятора
10:56
Оновлено
Покровськ
Окупанти ввечері 30 січня вдарили по багатоповерхівках Покровська: 6 поранених
10:54
Радослав Сікорський
Польща хоче стати не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, - Сікорський
10:53
На фото: Джей Ло у кліпі, знятому українкою Таню Муіньо
Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для реміксу Дженніфер Лопес і Latto на Can't Get Enough
10:48
Україна отримала 12 тис. доз вакцини проти грипу: хто може щепитися безоплатно
10:47
OPINION
Віталій Портников
FT: Зеленський прагне звільнити Залужного. Колонка Віталія Портникова
10:43
Завод окупантів в Криму
Партизани надали координати заводу в Криму, де окупанти ремонтують свої кораблі
10:42
Ексклюзив
Карта. Заставочна_3101
Карта бойових дій за період  24-31 січня: Авдіївка під загрозою, росіяни завдають кинджальні удари по всьому фронту
10:33
Ексклюзив
Карта Бахмут 16.01.24
Ситуацію біля Бахмута вдалося стабілізувати, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ
10:29
Оновлено
Атака БПЛА на Санкт-Петербург
Безпілотник ГУР вночі атакував Санкт-Петербург: дрон упав на територію нафтопереробного заводу
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:18
міна, розмінування
Російські військові підірвалися на власній міні біля кордону з Україною, - росЗМІ
10:14
Планував прорив російських ДРГ на Сумщину: СБУ оголосила підозру місцевому жителю
10:03
Імран Хан
Експрем'єру Пакистану оголосили другий вирок за два дні: його засудили ще до 14 років ув'язнення
10:03
OPINION
Олексій Голобуцький
Як би мала виглядати справедлива мобілізація
09:55
Ексклюзив
ЗСУ
Наша артилерія "охолоджує" противника, - голова Луганської ОВА
09:53
На фото: Ліза Углач з проєкту "Структура щастя"
Проєкт "Структура щастя", який очолив український топ у Spotify у 2023-му, припиняє існування
09:50
Естонія
Генерал Сил оборони Естонії: Росія стоїть за глушінням GPS у Європі
09:45
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
Пентагон відреагував на чутки про звільнення Залужного: "Внутрішні справи України"
09:35
Шмигаль
Шмигаль заявив, що вперше в історії Україна проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку
09:07
Херсон
Окупанти вранці атакували Херсон: постраждав чоловік
08:58
Михайло Радуцький
У Верховній Раді зареєстрували проєкт, який дозволить зберігати репродуктивні клітини загиблих військових
08:54
Оновлено
Росія вдарила "шахедами" по Харкову: постраждали 4 людини
08:36
вибори
На окупованій Луганщині до прихованої агітації на "президентських виборах" планують залучити близько 2 тис. людей, - ОВА
08:30
У КНДР заявили про запуск крилатої ракети, яка може нести ядерну зброю
08:27
Ексклюзив
Будинок із годинником/Маріуполь
Росіяни влітку збираються відкрити музей так званого звільнення Маріуполя, - депутат міськради Забавін про цинізм окупантів
08:06
OPINION
Віктор Шлінчак
Зеленський — Залужний: Я не вірю у примирення
08:04
Оновлено
втрати окупантів
Окупанти за добу втратили 1090 військових, 51 артсистему та 32 бронемашини, - Генштаб
07:58
Оновлено
море військовий корабель
У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій: загальний залп до 4 "калібрів"
07:53
Миколаївщина
Ворог атакував вночі склади одного з підприємств на Миколаївщині: постраждав охоронець
07:42
США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових
Американські війська знищили протикорабельну крилату ракету хуситів у Червоному морі
07:27
безпілотник, дрон
Росія заявила про нібито атаку БПЛА на регіон, який межує з країнами Балтії
07:20
Оновлено
Крилаті бомби GLSDB
У Пентагоні підтвердили, що Україна отримає керовані бомби GLSDB
07:10
Радослав Сікорський
Російські "Іскандери" загрожують Берліну, як Варшаві - танки, - очільник МЗС Польщі Сікорський
07:03
Столтенберг і конгресмени США
Столтенберг обговорив з конгресменами США допомогу Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV