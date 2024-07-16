Укрзалізниця повідомила, скільки швидкісних потягів обладнано Wi-Fi

Про це пресслужба УЗ повідомила у відповідь на запит Інтерфакс-Україна.

"Наразі завершуються роботи з оснащення поїздів "Інтерсіті" обладнанням доступу до інтернету відповідно до затвердженого інвестиційного проєкту "Розгортання телекомунікаційної мережі в поїздах "Інтерсіті" та організація бездротового доступу до ресурсів мережі Інтернет"... Необхідне обладнання встановлено вже в 75% швидкісних поїздів", - поінформували у компанії.

Зазначається, що наразі тривають пусконалагоджувальні роботи та проводиться відповідне тестування. У межах тестування виконується аналіз якості надання послуг.

Кореспондент Інтерфакс-Україна, який нещодавно подорожував поїздом УЗ до Перемишля, повідомив, що безплатно надається 1 ГБ інтернету на один пристрій. Анонсовано можливість купівлі додаткових обсягів, але наразі вона не активна, зазначає агентство.