Укрзалізниця повідомила, скільки швидкісних потягів обладнано Wi-Fi
Укрзалізниця забезпечила доступ пасажирів до Wi-Fi у 75% швидкісних поїздів
Про це пресслужба УЗ повідомила у відповідь на запит Інтерфакс-Україна.
"Наразі завершуються роботи з оснащення поїздів "Інтерсіті" обладнанням доступу до інтернету відповідно до затвердженого інвестиційного проєкту "Розгортання телекомунікаційної мережі в поїздах "Інтерсіті" та організація бездротового доступу до ресурсів мережі Інтернет"... Необхідне обладнання встановлено вже в 75% швидкісних поїздів", - поінформували у компанії.
Зазначається, що наразі тривають пусконалагоджувальні роботи та проводиться відповідне тестування. У межах тестування виконується аналіз якості надання послуг.
Кореспондент Інтерфакс-Україна, який нещодавно подорожував поїздом УЗ до Перемишля, повідомив, що безплатно надається 1 ГБ інтернету на один пристрій. Анонсовано можливість купівлі додаткових обсягів, але наразі вона не активна, зазначає агентство.
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