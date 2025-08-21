UNITED24 запускає мобільний застосунок для підтримки військових

Про це Федоров повідомив у telegram.

"Виводимо фандрейзинг на новий рівень та запускаємо застосунок UNITED24 — інструмент для прямої підтримки підрозділів безпосередньо на передовій. Завдяки U24 App донори з будь-якої країни в кілька кліків можуть задонатити на конкретний підрозділ. А ще в режимі реального часу бачити, як працюють їхні внески, підтримувати прямий зв’язок з підрозділами Лінії дронів, дізнаватися про їхні потреби й отримувати подяку напряму від військових", - написав Федоров.

Він також зауважив, що у застосунок розробники додали гейміфікацію — цифрові аватари, позивні, рейтинги та нагороди за донати, щоб донори відчували себе частиною обраних підрозділів.

Федоров наголосив, що UNITED24 вже зібрав понад $1,8 млрд.

"З новим застосунком підтримати Україну можна ще швидше й зручніше", - підсумував перший віцепрем'єр.