В Армія+ додали функцію переведення між Нацгвардією та ЗСУ онлайн

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Подати рапорт на зміну місця служби можна через застосунок Армія+. Уряд спростив процедуру: швидко, прозоро, без затягувань. Командир протягом 48 годин має дати відповідь: так чи ні", – написав він.

Глава МВС наголосив, що переведення погоджується автоматично. Після цього буде перевірка кадрової служби (до 7 днів), і потім – до наказу про переведення (до 30 днів).

Рапорт подається в розділі "Зміна місця служби". Водночас до заяви додають копію військового квитка/посвідчення офіцера/службового посвідчення НГУ і рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення.

"Важливо: переведення з бойових частин у тил - тільки за висновком ВЛК, якщо поточна посада не відповідає стану здоров’я", – наголосив Клименко.