В Армія+ додали функцію переведення між Нацгвардією та ЗСУ онлайн
Уряд спростив процедуру переведення між Національною гвардією та Збройними силами: тепер це можна зробити онлайн через застосунок Армія+
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Подати рапорт на зміну місця служби можна через застосунок Армія+. Уряд спростив процедуру: швидко, прозоро, без затягувань. Командир протягом 48 годин має дати відповідь: так чи ні", – написав він.
Глава МВС наголосив, що переведення погоджується автоматично. Після цього буде перевірка кадрової служби (до 7 днів), і потім – до наказу про переведення (до 30 днів).
Рапорт подається в розділі "Зміна місця служби". Водночас до заяви додають копію військового квитка/посвідчення офіцера/службового посвідчення НГУ і рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення.
"Важливо: переведення з бойових частин у тил - тільки за висновком ВЛК, якщо поточна посада не відповідає стану здоров’я", – наголосив Клименко.
- 14 жовтня Міністерство оборони України запустило цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс", яка об’єднує дані про особовий склад, скорочує рутинні операції з паперами та забезпечує безпечний доступ до актуальної інформації. Її вже почали офіційно розгортати у військових частинах по всій країні.
