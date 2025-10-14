В Україні запустили цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс"

Про це інформує Міністерство оборони України.

"Це перша цифрова система в Збройних Силах України, яка масштабується на всі частини і дозволяє фіксувати кадрові події щодо людини, автоматизує створення документів і формує узгоджену цілісну звітність", - зазначили у відомстві.

Ключові переваги системи "Імпульс":

Економія часу на документообіг: Система автоматизує рутинні задачі обліку військових, що раніше виконувалися вручну. Формування наказів, довідок та звітів в електронному вигляді відбувається значно швидше. Це зменшує кількість рутинних операцій і звільняє ресурси для роботи з людьми, а не з файлами та паперами. Уся інформація про людей — у зручному доступі: "Імпульс" надає службі персоналу повну та узгоджену картину щодо статусу військовослужбовців – хто перебуває на службі, у відпустці чи на лікуванні. Замість розрізнених файлів та таблиць, система пропонує єдине джерело даних, що забезпечує цілісність та контроль інформації. Рішення на основі узгоджених даних: Завдяки "Імпульсу" звіти формуються таким чином, що показники не суперечать один одному. Це дозволяє командуванню оперативно приймати рішення, спираючись на структуровані та перевірені дані. Робота в захищеній офіційній системі: Система розроблена з урахуванням сучасних вимог до кібербезпеки, що відповідають стандартам НАТО. Вона має чітке розмежування доступу та управління ролями. Кожна частина працює лише з даними своїх військовослужбовців. Це дозволяє відмовитися від використання окремих таблиць Excel і "самописних" рішень та працювати з даними у захищеній, контрольованій системі. Ядро цифрового простору ЗСУ: "Імпульс" має стати фундаментом для створення єдиної цифрової екосистеми в оборонному секторі. Передбачається інтеграція системи з іншими ключовими платформами, такими як Армія+, електронний документообіг та Медична інформаційна система. Це створить основу для повноцінного електронного середовища, де всі процеси взаємопов’язані й працюють швидко – на основі єдиного достовірного джерела даних.

Довідково: "Імпульс" – це цифрова система обліку військовослужбовців у Збройних Силах України. Вона оптимізує роботу служб персоналу, забезпечує швидкий доступ до актуальної інформації про людей та формування узгоджених звітів чи швидке генерування документів.

"Імпульс" створений Центром масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу ІТ-спеціалісти з багаторічним цивільним досвідом роботи в українських та міжнародних ІТ-компаніях.

Розгортання у війську забезпечують підрозділи Міністерства оборони України та Збройних Сил України.