В Армія+ запустили курс із тактичної медицини
У застосунку Армія+ з’явився новий навчальний курс "Тактична медицина", який навчає військовослужбовців надавати першу допомогу на полі бою та рятувати життя побратимів у критичних ситуаціях
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Курс охоплює 11 модулів та 29 уроків і містить базові, але життєво важливі знання: від зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів до підготовки пораненого до евакуації.
Ключові теми курсу:
- алгоритм MARCH та його застосування;
- зупинка масивної кровотечі різними засобами (турнікети, тампонада, тиснучі пов’язки);
- забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки;
- контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого;
- допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови;
- запобігання гіпотермії;
- користування індивідуальною аптечкою та PILL PACK;
- підготовка до евакуації та передача інформації медикам.
Кожен модуль містить короткі відеоуроки з демонстрацією практичних підходів. Після завершення кожного модуля передбачені перевірочні завдання, а по завершенню всього курсу – фінальне тестування. Успішне проходження тестування дозволить військовослужбовцям отримати електронний сертифікат.
Курс проводять інструктори з тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону.
