В Армія+ запустили курс із тактичної медицини

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Курс охоплює 11 модулів та 29 уроків і містить базові, але життєво важливі знання: від зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів до підготовки пораненого до евакуації.

Ключові теми курсу:

алгоритм MARCH та його застосування;

зупинка масивної кровотечі різними засобами (турнікети, тампонада, тиснучі пов’язки);

забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки;

контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого;

допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови;

запобігання гіпотермії;

користування індивідуальною аптечкою та PILL PACK;

підготовка до евакуації та передача інформації медикам.

Кожен модуль містить короткі відеоуроки з демонстрацією практичних підходів. Після завершення кожного модуля передбачені перевірочні завдання, а по завершенню всього курсу – фінальне тестування. Успішне проходження тестування дозволить військовослужбовцям отримати електронний сертифікат.

Курс проводять інструктори з тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону.