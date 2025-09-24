У Дії запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності
Для масштабування й пришвидшення розмінування України уряд запустив онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в Дії. Офлайн залишиться виїзна перевірка на місці
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у телеграм.
Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдине, що залишиться офлайн, — це виїзна перевірка на місці.
Для операторів та органів сертифікації передбачені окремі кабінети, що дозволить їм швидко обмінюватися документами й коментарями. Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від 1 місяця.
Наразі зареєстровано 125 операторів, більшість саме українські, лише 8 з них іноземні.
"Масштабування й пришвидшення розмінування — серед ключових пріоритетів уряду. Адже Україна сьогодні — одна з найбільш замінованих країн світу", - наголосила Свириденко.
Премʼєр-міністерка подякувала за підтримку у створенні цього сервісу міжнародним партнерам – програмі EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії, а також "Проєкту підтримки Дія" та проєкту протимінної діяльності, що реалізуються програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.
"Він зробить процес прозорим і зручним, а головне — прискорить темпи розмінування. Що швидше працюють оператори, то швидше ми повертаємо безпеку в прифронтові регіони, де люди щодня ризикують життям через російські міни", - додала Юлія Свириденко.
