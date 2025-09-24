У Дії запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у телеграм.

Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдине, що залишиться офлайн, — це виїзна перевірка на місці.

Для операторів та органів сертифікації передбачені окремі кабінети, що дозволить їм швидко обмінюватися документами й коментарями. Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від 1 місяця.

Наразі зареєстровано 125 операторів, більшість саме українські, лише 8 з них іноземні.

"Масштабування й пришвидшення розмінування — серед ключових пріоритетів уряду. Адже Україна сьогодні — одна з найбільш замінованих країн світу", - наголосила Свириденко.

Премʼєр-міністерка подякувала за підтримку у створенні цього сервісу міжнародним партнерам – програмі EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії, а також "Проєкту підтримки Дія" та проєкту протимінної діяльності, що реалізуються програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.

"Він зробить процес прозорим і зручним, а головне — прискорить темпи розмінування. Що швидше працюють оператори, то швидше ми повертаємо безпеку в прифронтові регіони, де люди щодня ризикують життям через російські міни", - додала Юлія Свириденко.