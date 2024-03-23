В Іспанії тимчасово заблокували Telegram через позови щодо авторського права
23 березня Національний суд Іспанії постановив призупинити роботу месенджера Telegram у країні після того, як медіакомпанії поскаржилися на порушення авторських прав
Про це повідомляє Reuters і Еldiario.
Використання Telegram в Іспанії буде тимчасово призупинено з понеділка, 25 березня, після запиту медіакомпаній, зокрема Atresmedia, EGEDA, Mediaset і Telefonica.
Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування претензій
Джерело в суді повідомило, що блокувати послуги Telegram буде відповідальністю постачальників мобільних телефонів.
Зазначається, що Telegram є четвертим найбільш використовуваним сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Його використовували близько 8,5 млн іспанців, приблизно 18% населення, згідно з даними Національної комісії з ринків і конкуренції (CNMC).
- Нардеп від "ЄС" Микола Княжицький пропонує регулювати в Україні роботу Telegram, який має російське походження. При цьому про блокування месенджера не йдеться.
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