В Іспанії тимчасово заблокували Telegram через позови щодо авторського права

Про це повідомляє Reuters і Еldiario.

Використання Telegram в Іспанії буде тимчасово призупинено з понеділка, 25 березня, після запиту медіакомпаній, зокрема Atresmedia, EGEDA, Mediaset і Telefonica.

Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування претензій

Джерело в суді повідомило, що блокувати послуги Telegram буде відповідальністю постачальників мобільних телефонів.

Зазначається, що Telegram є четвертим найбільш використовуваним сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Його використовували близько 8,5 млн іспанців, приблизно 18% населення, згідно з даними Національної комісії з ринків і конкуренції (CNMC).