В Україні оновили класифікатор професій у сфері ІТ: додали близько 30 фахів
Міністерство цифрової трансформації спільно з Мінекономіки оновило класифікатор професій у сфері ІТ: до переліку додали близько 30 нових фахів
Про це інформує Мінцифри.
"ІТ-індустрія — одна з найдинамічніших сфер діяльності в Україні. Наші айтівці успішно працюють зі ШІ чи робототехнікою, але в документах вони все ті ж "спеціалісти з інформаційних технологій". Щоб бути up-to-date з галуззю, Мінцифри та Мінекономіки змінили перелік застарілих ІТ-професій", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що до переліку додали близько 30 нових назв професій, серед яких інженер зі ШІ, інженер інтернету речей, розробник робототехніки чи хмарної інфраструктури. Варіанти фахів обирали з пропозицій бізнесу.
Крім того, з класифікатора професій вилучили 9 застарілих назв, ще 6 - оновили.
Ознайомитися з оновленим класифікатором можна за посиланням.
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