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Головна Технології В Україні оновили класифікатор професій у сфері ІТ: додали близько 30 фахів

В Україні оновили класифікатор професій у сфері ІТ: додали близько 30 фахів

1 лютого, 2024 четвер
14:48
Технології На фото людина, що працює за комп'ютером

Міністерство цифрової трансформації спільно з Мінекономіки оновило класифікатор професій у сфері ІТ: до переліку додали близько 30 нових фахів

Про це інформує Мінцифри. 

"ІТ-індустрія — одна з найдинамічніших сфер діяльності в Україні. Наші айтівці успішно працюють зі ШІ чи робототехнікою, але в документах вони все ті ж "спеціалісти з інформаційних технологій". Щоб бути up-to-date з галуззю, Мінцифри та Мінекономіки змінили перелік застарілих ІТ-професій", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що до переліку додали близько 30 нових назв професій, серед яких інженер зі ШІ, інженер інтернету речей, розробник робототехніки чи хмарної інфраструктури. Варіанти фахів обирали з пропозицій бізнесу. 

Крім того, з класифікатора професій вилучили 9 застарілих назв, ще 6 - оновили. 

Ознайомитися з оновленим класифікатором можна за посиланням

Теги:
Суспільство
Економіка
Україна
IT
бізнес
штучний інтелект
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