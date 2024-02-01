В Україні оновили класифікатор професій у сфері ІТ: додали близько 30 фахів

Про це інформує Мінцифри.

"ІТ-індустрія — одна з найдинамічніших сфер діяльності в Україні. Наші айтівці успішно працюють зі ШІ чи робототехнікою, але в документах вони все ті ж "спеціалісти з інформаційних технологій". Щоб бути up-to-date з галуззю, Мінцифри та Мінекономіки змінили перелік застарілих ІТ-професій", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що до переліку додали близько 30 нових назв професій, серед яких інженер зі ШІ, інженер інтернету речей, розробник робототехніки чи хмарної інфраструктури. Варіанти фахів обирали з пропозицій бізнесу.

Крім того, з класифікатора професій вилучили 9 застарілих назв, ще 6 - оновили.

Ознайомитися з оновленим класифікатором можна за посиланням.