Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних онлайн-казино

В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних онлайн-казино

Дар'я Куркіна
22 серпня, 2025 п'ятниця
17:23
Технології Казино

В Україні 22 серпня розпочала роботу система трекінгу нелегальних вебсайтів казино, яка полегшуватиме їхнє блокування

Зміст

Про це повідомило держагентство PlayСity.

"Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона також вміє знаходити і генерувати список імовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження", – пояснюють у повідомленні.

Відомо, що через систему можна перевіряти легальність онлайн-казино, повідомляти PlayСity про такі, кидати скарги на інтернет-провайдерів, якщо сайти казино вже заблоковані, але доступні до використання. Водночас можливо завантажити базу сайтів нелегальних казино — так провайдери зможуть швидко заблокувати доступ до них, а громадськість отримає прозору інформацію про діяльність.

  • Раніше корпорація Meta та державне агентство PlayCity заблокували 7 instagram-акаунтів через незаконну рекламу казино, у тому числі відомої блогерки-мільйонниці Сімбочки.
