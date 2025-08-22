В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних онлайн-казино

Про це повідомило держагентство PlayСity.

"Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона також вміє знаходити і генерувати список імовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження", – пояснюють у повідомленні.

Відомо, що через систему можна перевіряти легальність онлайн-казино, повідомляти PlayСity про такі, кидати скарги на інтернет-провайдерів, якщо сайти казино вже заблоковані, але доступні до використання. Водночас можливо завантажити базу сайтів нелегальних казино — так провайдери зможуть швидко заблокувати доступ до них, а громадськість отримає прозору інформацію про діяльність.