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В Україні з'явиться альтернатива супутниковому інтернету Starlink

10 квітня, 2024 середа
17:47
Технології Kyivstar, Київстар

Український оператор мобільного зв’язку "Київстар" стане офіційним представником британської OneWeb в Україні, через що зможе надавати користувачам послуги високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету, альтернативного Starlink

Про це повідомив на Business wisdom summit B2B-директор "Київстар" Костянтин Вечір, передає "Інтерфакс-Україна". 

Компанія OneWeb володіє сузір'ям супутників для забезпечення високошвидкісного інтернет-зв'язку, що робить її альтернативою Starlink від SpаceX.

"Зараз ми тестуємо з деякими силами оборони технології OneWeb. Ми будемо офіційним представником компанії в Україні. Також зможемо пропонувати ці послуги бізнесу", - розповів він. 

За словами B2B-директора компанії, OneWeb має свою супутникову мережу, що здатна забезпечити високошвидкісний супутниковий інтернет, зокрема в нестандартних умовах.  

"Ми розуміємо і маємо запити... від спеціальної сфери Збройних сил України до того, що Starlink не виконує, не завжди виконує тих завдань, на яке покладає на неї бізнес або оборона. Це - надання зв'язку в критичних умовах", - додав Вечір. 

  • 28 лютого минулого року інформаційне агентство Reuters повідомило, що телекомунікаційний холдинг Veon, материнська компанія і єдиний власник "Київстар", підписав угоду з OneWeb про інтеграцію супутникових послуг компанії з її наземною мережею.
Теги:
Суспільство
Україна
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