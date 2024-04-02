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Велика Британія та США підписали першу в історії угоду про спільне тестування штучного інтелекту

2 квітня, 2024 вiвторок
12:46
Технології штучний інтелект

У понеділок, 1 квітня, Велика Британія і США підписали угоду про спільну роботу над розробкою методів оцінки безпеки інструментів ШІ та систем, які лежать в їх основі

Про це повідомляє BBC.

За словами міністра технологій Великої Британії Мішель Донелан, ця угода є "визначальним технологічним викликом нашого покоління".

"Ми завжди чітко усвідомлювали, що забезпечення безпечного розвитку ШІ є спільною глобальною проблемою, - зазначила вона. - Тільки спільними зусиллями ми зможемо протистояти ризикам, пов'язаним з цією технологією, і використовувати її величезний потенціал, щоб допомогти нам усім жити легше і здоровіше".

Угода ґрунтується на зобов'язаннях, взятих на Саміті з безпеки ШІ, що відбувся в Блетчлі-Парку в листопаді 2023 року.

Вона була укладена на тлі побоювань, що більш інтелектуальні інструменти "загального" ШІ, здатні виконувати широкий спектр завдань, які зазвичай виконує людина, можуть загрожувати людству.

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо заявила, що угода дозволить урядам краще зрозуміти системи штучного інтелекту, що дасть їм змогу давати кращі вказівки.

"Це прискорить роботу обох наших інститутів по всьому спектру ризиків, як для нашої національної безпеки, так і для суспільства в цілому, - заявила вона. - Наше партнерство чітко показує, що ми не тікаємо від цих проблем, а йдемо назустріч їм".

  • 18 березня під час виступу на третьому саміті за демократію в Сеулі державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що впродовж цього року на виборців і кандидатів, які беруть участь у виборах у багатьох країнах світу, чекатиме "потік брехні" та дезінформації, зокрема пов'язані зі штучним інтелектом.
Теги:
Світ
штучний інтелект
США
Велика Британiя
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2024, вiвторок
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