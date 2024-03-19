Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Блінкен попередив про загрози, які штучний інтелект несе демократичним виборам у світі

Блінкен попередив про загрози, які штучний інтелект несе демократичним виборам у світі

19 березня, 2024 вiвторок
07:09
Світ Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що впродовж цього року на виборців і кандидатів, які беруть участь у виборах у багатьох країнах світу, чекатиме "потік брехні" та дезінформації, зокрема пов'язані зі штучним інтелектом

Про це він заявив у понеділок, 18 березня, під час виступу на третьому саміті за демократію в Сеулі, пише "Голос Америки".

"Цього року на вибори піде майже половина населення світу. Це незвичайний рік виборів у країні за країною. Але громадяни та кандидати зіштовхнуться із потоком брехні, який задушить серйозні громадянські дискусії", - застеріг Блінкен.

Він зазначив, що використання цифрових технологій - соцмереж і штучного інтелекту - різко прискорило темпи поширення дезінформації:

"Фейкові новини та дезінформація, засновані на штучному інтелекті та цифрових технологіях, не тільки порушують особисту свободу та права людини, але й загрожують демократичним системам", - сказав держсек США.

Блінкен наголосив, що вороги демократичних країн використовують це, щоб скористатися розбіжностями всередині демократій, "просуваючи недовіру, цинізм, нестабільність, налаштовуючи одну групу проти іншої, дискредитуючи інституції".

"Люди в наших суспільствах посилюють цю динаміку, іноді навмисно, іноді під впливом ботів та алгоритмів, навчених упередженій інформації", - сказав Блінкен.

Він також підкреслив, що боротьба з дезінформацією та створення стійкого інформаційного середовища є нагальним пріоритетом для американської дипломатії та в інтересах національної безпеки США.

"Ми продовжуємо викривати, зупиняти та стримувати дезінформацію", - запевнив Блінкен.

Як приклад він навів викриті дезінформаційні кампанії Китаю та Росії. Зокрема, Блінкен вказав на звіт Держдепартаменту за 2023 рік, у якому йдеться, що Китай витратив мільярди доларів на поширення пропаганди та придушення західних ЗМІ.

  • Нещодавно повідомлялося, що провідні компанії в галузі штучного інтелекту, зокрема Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok і Adobe, планують підписати угоду, щоб виявляти та маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у країнах світу.
Теги:
вибори
вибори президента
Технології
штучний інтелект
фейк
США
Ентоні Блінкен
Читайте також:
18 березня, 2024 понедiлок
Російські добровольці в Києві підписали меморандум із частиною опозиції до Кремля: що відомо
Дональд Трамп
18 березня, 2024 понедiлок
Трамп сподівається, що в разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи допомагати Україні зброєю
Російські добровольці
17 березня, 2024 неділя
Російські добровольці підняли свій прапор у селищі Козинка на Білгородщині
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.66
    Купівля 38.66
    Продаж 39.17
  • EUR
    Купівля 42.06
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 березня
08:00
OPINION
Олексій Голобуцький
"Дронова економічна війна"
07:53
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 10 танків, 30 артсистем і 840 окупантів
07:48
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс
Мера Нью-Йорка звинуватили у сексуальному домаганні, вчиненому в 1993 році
07:14
Збірна України
Євро-2024: лідер збірної України тренується окремо від команди перед вирішальною грою відбору
06:46
Ілон Маск
Маск переконаний, що вживання ним кетаміну вигідне для інвесторів Tesla
06:27
Дональд Трамп
Трамп заявив, що євреї, які голосують за демократів, "ненавидять власну релігію та Ізраїль". У Білому домі відреагували
06:24
Бельгія
Мінні тральщики і 300 бронеавтомобілів: Бельгія готує пакет допомоги для України на €412 млн
05:59
Леонід Пасічник
Справу щодо очільника "ЛНР" Пасічника передано до суду: йому загрожує 10 років тюрми
05:46
Володимир Путін
У ISW пояснили, як Путін використає "рекордні" показники на "виборах" у війні проти України
05:34
розвідувальні безпілотники MQ-9A Reaper
Американський дрон Reaper здійснив аварійну посадку у Польщі
05:08
Петр Павел та Володимир Зеленський
Невдовзі Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів, зокрема й для України, - президент Чехії
04:40
Еммануель Макрон
Франція підтримала Польщу щодо обмеження експорту сільгосппродукції з України, - Politico
04:12
Дональд Трамп
Нездійсненна сума: Трамп шукає кошти для сплати $464 млн застави у справі про шахрайство
03:44
російська пропаганда
У Латвії заблокували низку сайтів з російською пропагандою
03:16
Росія може використати супутникові дані приватних компаній для ударів по Україні, - The Atlantic
02:48
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
У травні лідер Китаю Сі Цзіньпін може відвідати Францію, - Politico
02:20
Літак Raynair
Гібридна війна РФ: на Балтиці понад 870 літаків мали проблеми з навігацією
01:52
Центробанк Росії
Євросоюз розробив механізм передачі Україні прибутків з заморожених активів РФ, - Bloomberg
01:24
поліція польщі
Міжнародний Комітет захисту журналістів заступився за українських розслідувачів, затриманих у Польщі під час роботи
00:56
SkyUp
Авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат операційної безпеки IOSA
00:28
Мая Санду
Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС
00:03
безпілотник
Асиметричні рішення для переваги над противником: Сирський назвав пріоритет у технологічному розвитку ЗСУ
2024, понедiлок
18 березня
23:40
Реджеп Ердоган та Путін
Ердоган привітав Путіна з "переобранням" і заявив про готовність до посередництва в переговорах із Україною
23:28
Зоран Міланович
У Хорватії суд заборонив антиукраїнському президенту Мілановичу йти на вибори до звільнення поточної посади
23:00
Олексій Навальний
"Відповідальні за вбивство Навального": Боррель оголосив про санкції проти 30 фізичних і юридичних осіб
22:33
метро "Лісова"
Метро Києва за керівництва Брагінського замовило ремонт на 1,58 млрд грн у родички його бізнес-партнера, - Bihus info
22:29
НАТО
Розміром з невелике місто: у Румунії почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО
22:02
FPV-дрон
Розбирали знайдений FPV-дрон: на Херсонщині троє цивільних загинули від вибуху боєприпасу
21:58
Ексклюзив
Придністров'я
"Навіть тамтешні військові РФ": генерал Маломуж пояснив, чому контингент у Придністров'ї не прагне воювати проти України
21:35
Оновлено
путін
За версією російської ЦВК, Путін переобрався президентом РФ із понад 87% підтримки. Реакції світу
21:34
Ексклюзив
Українські фермери до кордону з Польщею привезли знищену російськими обстрілами й мінами сільгосптехніку
​Засіяти 12 млн гектарів: у Всеукраїнській аграрній раді назвали проблему українських виробників
21:09
Ще три сім’ї разом з дітьми виїхали з ТОТ: Україна надає всіляку допомогу
Обшуки, погрози, залякування: з ТОТ Запорізької та Донецької областей виїхали ще три родини з дітьми
21:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни перекидають резерви на Авдіївський напрямок, щоб підтримати темпи наступу. Колонка Сергія Згурця
20:24
Ексклюзив
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Викрадених дітей Росією більше, ніж відома кількість, - юристка Рашевська
20:18
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Цьогоріч вийдемо на максимум оборонного виробництва за час незалежності, - Зеленський після Ставки
20:05
OPINION
Митрополит Епіфаній
Нинішній Великий піст — насамперед про стійкість
19:56
Кол-центр, що виманював кошти у громадян ЄС: СБУ з латвійськими правоохоронцями ліквідували міжнародну схему
19:51
Оновлено
Сенатор США Ліндсі Грем прибув до Києва: каже, що спікер Джонсон шукає спосіб просунути допомогу Україні
19:47
Ексклюзив
Сумщина
"Немає проїзних мостів": журналістка Яцина про евакуацію з прикордоння на Сумщині
19:44
Огляд
На фото: Порноакторка Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон)
Захоплюватися не можна засуджувати: чому допомога військовим від української порноакторки Джозефіни Джексон викликала суперечки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV