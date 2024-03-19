Блінкен попередив про загрози, які штучний інтелект несе демократичним виборам у світі
Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що впродовж цього року на виборців і кандидатів, які беруть участь у виборах у багатьох країнах світу, чекатиме "потік брехні" та дезінформації, зокрема пов'язані зі штучним інтелектом
Про це він заявив у понеділок, 18 березня, під час виступу на третьому саміті за демократію в Сеулі, пише "Голос Америки".
"Цього року на вибори піде майже половина населення світу. Це незвичайний рік виборів у країні за країною. Але громадяни та кандидати зіштовхнуться із потоком брехні, який задушить серйозні громадянські дискусії", - застеріг Блінкен.
Він зазначив, що використання цифрових технологій - соцмереж і штучного інтелекту - різко прискорило темпи поширення дезінформації:
"Фейкові новини та дезінформація, засновані на штучному інтелекті та цифрових технологіях, не тільки порушують особисту свободу та права людини, але й загрожують демократичним системам", - сказав держсек США.
Блінкен наголосив, що вороги демократичних країн використовують це, щоб скористатися розбіжностями всередині демократій, "просуваючи недовіру, цинізм, нестабільність, налаштовуючи одну групу проти іншої, дискредитуючи інституції".
"Люди в наших суспільствах посилюють цю динаміку, іноді навмисно, іноді під впливом ботів та алгоритмів, навчених упередженій інформації", - сказав Блінкен.
Він також підкреслив, що боротьба з дезінформацією та створення стійкого інформаційного середовища є нагальним пріоритетом для американської дипломатії та в інтересах національної безпеки США.
"Ми продовжуємо викривати, зупиняти та стримувати дезінформацію", - запевнив Блінкен.
Як приклад він навів викриті дезінформаційні кампанії Китаю та Росії. Зокрема, Блінкен вказав на звіт Держдепартаменту за 2023 рік, у якому йдеться, що Китай витратив мільярди доларів на поширення пропаганди та придушення західних ЗМІ.
- Нещодавно повідомлялося, що провідні компанії в галузі штучного інтелекту, зокрема Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok і Adobe, планують підписати угоду, щоб виявляти та маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у країнах світу.
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