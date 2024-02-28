Власники telegram-каналів з березня почнуть отримувати монетизацію від реклами
У березні власники Telegram-каналів можуть почати отримувати фінансову винагороду за свою роботу
Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.
Зазначається, що у березні рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже 100 нових країнах. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% усіх доходів, які Telegram отримує від показу реклами.
За словами Дурова, канали у його соцмережі щомісяця генерують 1 трлн переглядів. Наразі лише 10% цих переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads.
"Щоб забезпечити швидкі та безпечні платежі за рекламу та зняття коштів, ми будемо використовувати виключно блокчейн Ton. Подібно до нашого підходу з іменами користувачів Telegram на Fragment, ми будемо продавати рекламу та ділитися доходом із власниками каналів у Toncoin", - зазначив засновник месенджера.
За його словами, це створить доброчесне коло, у якому творці контенту зможуть або перевести в готівку свої тонкойни, або повторно інвестувати їх у просування та оновлення своїх каналів.
Довідка. Toncoin - це нативна криптовалюта Ton, що використовується для операцій всередині мережі, транзакцій, ігор, та Nft розроблених на Ton.
- Напередодні у Головному управлінні розвідки заявили, що Telegram є небезпечним як для інформаційної безпеки, так несе й інші загрози для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.11 Купівля 38.11Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.23Продаж 42.04
- Актуальне
- Важливе