Японія вивела на орбіту супутник для моніторингу стихійних лих
Японська ракета-носій H3 без екіпажу стартувала з космічного центру Танегасіма, вивівши на низьку навколоземну орбіту супутник для моніторингу стихійних лих
Про це повідомляє Bloomberg.
Ми маємо успішний запуск", - заявили представники Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) під час прямої трансляції.
Ракета несла на борту вдосконалений супутник спостереження за сушею ALOS-4, оснащений радіолокаційною технологією, що використовується для моніторингу погоди та стихійних лих.
За інформацією JAXA, ALOS-4 був доставлений на низьку навколоземну орбіту приблизно через 16 хвилин після зльоту.
Вантажний 63-метровий корабель H3 одноразового використання з важким навантаженням був виготовлений компанією Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Як стверджують у космічному агентстві, попередник цієї ракети здійснив успішно 47 з 48 запусків за останні двадцять років, але з попередніх ракет залишилося лише дві.
"H3 має продовжити цю спадщину, - заявив директор JAXA Хіроші Ямакава. - Ми повинні продемонструвати, що він може доставляти корисні вантажі на орбіту вчасно і з великою точністю".
У JAXA підрахували, що запланована вартість запуску H3 становить 32,6 мільйона доларів, що приблизно вдвічі менше, ніж у його попередника. Реальна вартість буде визначатися попитом і пропозицією.
- На початку року Японія висадила космічний корабель на Місяць, ставши п'ятою у світі країною, яка здійснила м'яку посадку на його поверхню.
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