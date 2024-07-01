Японія вивела на орбіту супутник для моніторингу стихійних лих

Про це повідомляє Bloomberg.

Ми маємо успішний запуск", - заявили представники Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) під час прямої трансляції.

Ракета несла на борту вдосконалений супутник спостереження за сушею ALOS-4, оснащений радіолокаційною технологією, що використовується для моніторингу погоди та стихійних лих.

За інформацією JAXA, ALOS-4 був доставлений на низьку навколоземну орбіту приблизно через 16 хвилин після зльоту.

Вантажний 63-метровий корабель H3 одноразового використання з важким навантаженням був виготовлений компанією Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Як стверджують у космічному агентстві, попередник цієї ракети здійснив успішно 47 з 48 запусків за останні двадцять років, але з попередніх ракет залишилося лише дві.

"H3 має продовжити цю спадщину, - заявив директор JAXA Хіроші Ямакава. - Ми повинні продемонструвати, що він може доставляти корисні вантажі на орбіту вчасно і з великою точністю".

У JAXA підрахували, що запланована вартість запуску H3 становить 32,6 мільйона доларів, що приблизно вдвічі менше, ніж у його попередника. Реальна вартість буде визначатися попитом і пропозицією.