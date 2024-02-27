Японський посадковий зонд пережив місячну ніч
У понеділок, 26 лютого, Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) повідомило, що їхній посадковий модуль знову прокинувся після двотижневої місячної ночі
Про це повідомляє Science Alert.
Донині у JAXA не було впевненості, що він знову прокинеться.
"Вчора (у неділю - ред.) ми відправили команду, на яку SLIM відповів, - повідомило JAXA. - SLIM вдалося пережити ніч на поверхні Місяця, зберігши при цьому свою функцію зв'язку!"
У повідомленні зазначається, що зв'язок був "припинений через короткий час, оскільки все ще був місячний полудень і температура комунікаційного обладнання була дуже високою".
"Проводиться підготовка до відновлення роботи, коли температура приладів достатньо охолоне", - додали у космічному агентстві.
Довідково: Мета місії - дослідити частину мантії Місяця - зазвичай глибокий внутрішній шар під його корою, який вважається доступним.
Зокрема, це допоможе пролити світло на таємницю можливих водних ресурсів Місяця, що також стане ключем до побудови там баз для можливої зупинки на шляху до Марса.
- Японія висадила космічний корабель на Місяць, ставши п'ятою у світі країною, яка здійснила м'яку посадку на його поверхню.
- Згодом у роботі космічного корабля стався збій у його сонячній енергетичній системі. Місія змогла проіснувати лише кілька годин.
- 29 січня, космічне агентство Японії JAXA повідомило, що місячний зонд знову почав працювати, вказавши, що електроживлення було відновлено після того, як він перевернувся догори дном під час приземлення.
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