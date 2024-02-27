Японський посадковий зонд пережив місячну ніч

Про це повідомляє Science Alert.

Донині у JAXA не було впевненості, що він знову прокинеться.

"Вчора (у неділю - ред.) ми відправили команду, на яку SLIM відповів, - повідомило JAXA. - SLIM вдалося пережити ніч на поверхні Місяця, зберігши при цьому свою функцію зв'язку!"

У повідомленні зазначається, що зв'язок був "припинений через короткий час, оскільки все ще був місячний полудень і температура комунікаційного обладнання була дуже високою".

"Проводиться підготовка до відновлення роботи, коли температура приладів достатньо охолоне", - додали у космічному агентстві.

Довідково: Мета місії - дослідити частину мантії Місяця - зазвичай глибокий внутрішній шар під його корою, який вважається доступним.

Зокрема, це допоможе пролити світло на таємницю можливих водних ресурсів Місяця, що також стане ключем до побудови там баз для можливої зупинки на шляху до Марса.