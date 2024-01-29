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Японія відновила зв’язок із місячним зондом

29 січня, 2024 понедiлок
08:51
Технології Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць

У понеділок, 29 січня, космічне агентство Японії JAXA повідомило, що місячний зонд знову почав працювати, вказавши, що електроживлення було відновлено після того, як він перевернувся догори дном під час приземлення

Про це повідомляє The Guardian.

Зонд, відомий як "місячний снайпер", впав зі схилу кратера під час посадки 20 січня, внаслідок чого його сонячні батареї були повернуті в неправильному напрямку і не могли генерувати електроенергію.

Японське космічне агентство JAXA визначило пріоритетом передачу даних про посадку до того, як розрядиться батарея на розумному спусковому апараті для дослідження Місяця.

"Минулого вечора нам вдалося встановити зв'язок зі SLIM, і ми відновили роботу, - повідомив Джекса. - Ми негайно розпочали наукові спостереження за допомогою MBC (багатодіапазонної камери - ред.) і успішно отримали перше світло для 10-діапазонних спостережень".

  • Японія висадила космічний корабель на Місяць, ставши п'ятою у світі країною, яка здійснила м'яку посадку на його поверхню.
  • Згодом у роботі космічного корабля стався збій у його сонячній енергетичній системі. Місія змогла проіснувати лише кілька годин.
Теги:
Світ
Наука
космос
Японія
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