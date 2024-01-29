Японія відновила зв’язок із місячним зондом
У понеділок, 29 січня, космічне агентство Японії JAXA повідомило, що місячний зонд знову почав працювати, вказавши, що електроживлення було відновлено після того, як він перевернувся догори дном під час приземлення
Про це повідомляє The Guardian.
Зонд, відомий як "місячний снайпер", впав зі схилу кратера під час посадки 20 січня, внаслідок чого його сонячні батареї були повернуті в неправильному напрямку і не могли генерувати електроенергію.
Японське космічне агентство JAXA визначило пріоритетом передачу даних про посадку до того, як розрядиться батарея на розумному спусковому апараті для дослідження Місяця.
"Минулого вечора нам вдалося встановити зв'язок зі SLIM, і ми відновили роботу, - повідомив Джекса. - Ми негайно розпочали наукові спостереження за допомогою MBC (багатодіапазонної камери - ред.) і успішно отримали перше світло для 10-діапазонних спостережень".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.31
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе