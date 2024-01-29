Японія відновила зв’язок із місячним зондом

Про це повідомляє The Guardian.

Зонд, відомий як "місячний снайпер", впав зі схилу кратера під час посадки 20 січня, внаслідок чого його сонячні батареї були повернуті в неправильному напрямку і не могли генерувати електроенергію.

Японське космічне агентство JAXA визначило пріоритетом передачу даних про посадку до того, як розрядиться батарея на розумному спусковому апараті для дослідження Місяця.

"Минулого вечора нам вдалося встановити зв'язок зі SLIM, і ми відновили роботу, - повідомив Джекса. - Ми негайно розпочали наукові спостереження за допомогою MBC (багатодіапазонної камери - ред.) і успішно отримали перше світло для 10-діапазонних спостережень".