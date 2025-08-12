"Залишатися на звʼязку у важкодоступних місцях": в Україні запускають технологію Starlink Direct to Cell

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у telegram-каналі.

"Разом із CEO Київстар Олександром Комаровим протестували Starlink Direct to Cell. Ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS... Під час зустрічі ми успішно обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник просто зі смартфонів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Україні запустили платформу Test in Ukraine для випробування іноземних оборонних технологій

Федоров пояснив, що завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно дорогого обладнання - достатньо смартфона з 4G і SIM- чи ESIM-карткою. Українці зможуть підтримувати зв’язок у важкодоступних районах, під час збоїв у мережі, негоди або відключень електрики. Важлива умова - пряма видимість неба.

"Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця — один із наших ключових пріоритетів", - підкреслив міністр.

Зараз технологія перебуває на етапі бета-тестування, а її офіційний запуск планується цієї осені.