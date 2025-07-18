В Україні запустили платформу Test in Ukraine для випробування іноземних оборонних технологій

Про це повідомляє Brave1 у facebook.

На конференції LANDEURO у Вісбадені віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив платформу для випробування іноземних оборонних технологій, розроблену оборонним кластером Brave1.

"Мета платформи Test in Ukraine - максимально залучити партнерів для створення технологій, які змінять хід війни. Відтепер іноземні виробники БПЛА, НРК, водних дронів, РЕБ та продуктів зі штучним інтелектом матимуть чітку дорожню карту для тестування своїх виробів в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Кластер підкреслив, що партнери отримуватимуть експертизи, зворотний зв'язок і протоколи для вдосконалення та перевірки своїх технологій. Також вони зможуть співпрацювати з українськими виробниками для спільного виробництва та швидшого розгортання продукції на фронті.

"Так іноземні компанії чи уряди зможуть створювати точні рішення під реальні виклики війни, миттєво отримувати зворотний зв’язок від військових і вдосконалювати продукти на основі бойового досвіду", - написав Федоров.