"Неймовірні інновації": Келлог про виробництво українських дронів

Про це він написав у соцмережі X.

"Я на власні очі побачив, як створюються та розвиваються безпілотники українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо в сфері дронів", - зазначив Келлог.

Він відмітив, що в нову епоху сучасних воєн "вони (українці, - ред.) лідирують".

Келлог зауважив, що темпи інновацій в Україні, а також здатність до переробки вражають.

"Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу і адаптуватися", - резюмував Келлог.

Toured some of Ukraine’s defense base with @AKamyshin, @H_Smetanin, and @NePrytuliatysa. I saw firsthand how Ukrainian-made drones are being built and developed. Incredible innovation, especially with drones. In this new age/type of war, they lead. Their speed of innovation and… pic.twitter.com/KvZclKee5u — Keith Kellogg (@generalkellogg) July 16, 2025