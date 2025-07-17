"Неймовірні інновації": Келлог про виробництво українських дронів
Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відвідав оборонні підприємства та назвав українські безпілотники "неймовірними інноваціями"
Про це він написав у соцмережі X.
"Я на власні очі побачив, як створюються та розвиваються безпілотники українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо в сфері дронів", - зазначив Келлог.
Він відмітив, що в нову епоху сучасних воєн "вони (українці, - ред.) лідирують".
Келлог зауважив, що темпи інновацій в Україні, а також здатність до переробки вражають.
"Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу і адаптуватися", - резюмував Келлог.
- Нагадаємо, 14 липня до України з візитом прибув спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомом ЗСУ Олександром Сирським, главою ГУР Кирилом Будановим та іншими українськими військовими чиновниками.
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