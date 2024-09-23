Завдяки ШІ Сили оборони щотижня виявляють 12 тис. одиниць техніки РФ, – Міноборони
Сили оборони щотижня виявляють 12 тис. одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, яку розробив Центр інновацій Міноборони
Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає пресслужба відомства.
Чиновниця зазначила, що такий результат вдається досягти через автоматичний аналіз відео з дронів і стаціонарних камер.
Завдяки ШІ-платформі оператори можуть ухвалювати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA, зауважили в Міноборони.
"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих із ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", — сказала Черногоренко.
Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних. Це дає змогу вдосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у складних умовах, наприклад, танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами, резюмували в оборонному відомстві.
- За словами очільника Міноборони Рустема Умєрова, завдяки системі Delta Сили оборони знищили російської техніки на більше ніж $15 млрд.
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