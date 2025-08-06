Зеленський підписав закон, який пришвидшує будівництво мобільних мереж: що зміниться

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він наголосив, що Мінцифри продовжує рухатись до амбітної мети - забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року. За словами Федорова, закон № 4321 - важливий крок для її досягнення.

Міністр зазначив, що документ передбачає дерегуляцію у телеком-сфері на законодавчому рівні:

скорочення строків отримання ділянок для будівництва базових станцій з 6 до 3 місяців;

законодавче закріплення можливості використовувати пересувні базові станції без ризику демонтажу - особливо важливо для відновлення зв’язку після бойових дій.

Федоров додав, що з набуттям чинності закону, мобільний зв'язок швидше буде з'являтися в селах та у найвіддаленіших куточках країни, на трасах, а також на деокупованих територіях - там зокрема оператори зможуть ставити пересувні базові станції без зайвої бюрократії.