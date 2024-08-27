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"Зв'язок на фронті та вербування людей": Politico розповіло, як РФ використовує Telegram на війні в Україні

Катерина Єсікова
27 серпня, 2024 вiвторок
06:32
Технології Telegram

Російські окупанти та пропагандисти активно використовують Telegram для зв'язку на полі бою в Україні, зокрема вербують людей війну

Зміст

Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Telegram широко використовується російськими військовими для зв’язку на полі бою через проблеми з розгортанням власної системи безпечного зв’язку. Це є також основною платформою пропаганди, а також місцем для спілкування мільйонів звичайних росіян.

"Росіяни все роблять через Telegram. Вони вербують агентів і людей для протидії. Сьогодні в Україні популярна кампанія з вербування людей, які б палили українські військові автомобілі. І це досить успішно. З його допомогою вони координують свої військові дії", - заявив керівник Kremlingram, групи активістів-розслідувачів, які вивчають безпеку Telegram і його потенційні зв'язки з Кремлем Назар Токар.

Пропагандисти повідомляють, що російські фахівці працюють над альтернативою Telegram, але Головне управління зв’язку російської армії "не виявило реального інтересу" в тому, щоб отримати таку систему на озброєння російських військ.

  • Російським чиновникам та високопоставленим силовикам наказали видалити з Telegram робочі листування після затримання засновника месенджера Павла Дурова.

Теги:
Росія
російська армія
Війна з Росією
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