"Зв'язок на фронті та вербування людей": Politico розповіло, як РФ використовує Telegram на війні в Україні
Російські окупанти та пропагандисти активно використовують Telegram для зв'язку на полі бою в Україні, зокрема вербують людей війну
Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Telegram широко використовується російськими військовими для зв’язку на полі бою через проблеми з розгортанням власної системи безпечного зв’язку. Це є також основною платформою пропаганди, а також місцем для спілкування мільйонів звичайних росіян.
"Росіяни все роблять через Telegram. Вони вербують агентів і людей для протидії. Сьогодні в Україні популярна кампанія з вербування людей, які б палили українські військові автомобілі. І це досить успішно. З його допомогою вони координують свої військові дії", - заявив керівник Kremlingram, групи активістів-розслідувачів, які вивчають безпеку Telegram і його потенційні зв'язки з Кремлем Назар Токар.
Пропагандисти повідомляють, що російські фахівці працюють над альтернативою Telegram, але Головне управління зв’язку російської армії "не виявило реального інтересу" в тому, щоб отримати таку систему на озброєння російських військ.
- Російським чиновникам та високопоставленим силовикам наказали видалити з Telegram робочі листування після затримання засновника месенджера Павла Дурова.
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