Після арешту Дурова високопосадовцям РФ сказали "підчистити" свій Telegram

Про це повідомляє російське ліберальне медіа The Insider.

Чиновники адміністрацій президента та уряду Росії, а також співробітники деяких силових відомств отримали вказівку видалити з Telegram робочі листування, передають джерела телеграм-каналу Baza. За їхніми словами, аналогічний наказ отримали високопосадовці міноборони РФ та деякі великі російські бізнесмени.

Частина опитаних Baza чиновників сказали, що поки що не отримували вказівок про видалення листування, але очікують їх на початку робочого тижня.

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Після появи повідомлень про затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції деякі російські канали військової тематики зазначили, що цей месенджер активно використовується російськими військовослужбовцями під час війни в Україні.

Пропагандистка Маргарита Симоньян у Telegram також порекомендувала "підчистити" чати усім хто використовував месенджер для "чутливих" переписок.

"Що головне в історії з Дуровим? Що всі, хто звик користуватися возом для чутливих розмов/переписок, повинні зараз ці листування видалити і більше так не робити. Тому що його закрили, щоби забрати ключі. І він їх віддасть", - написала вона.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".