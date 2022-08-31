Про це в ефірі Еспресо сказала позафракційна народна депутатка Оксана Савчук.

"Монополізували телебачення сьогодні в Україні. Останній раз я спілкувалась в марафоні протягом першого тижня війни. З першого тижня і до сьогодні жодного включення не було здійснено і це дуже прикро. Ми пропонували давати певні коментарі щодо профільних законопроєктів, на що нам сказали, що "ми включаємо тільки військових експертів і мерів", - зазначила вона.

Савчук наголосила, що зараз там ведуть передачі колишні артисти "95 Кварталу".

"Думаю, вони не військові експерти. Там є ще Арестович, який нібито не працює в ОП, не отримує зарплату. Ми розуміємо, що повна монополізація відбулась і представники опозиційних фракцій та позафракційні, які були на каналі "Рада", повністю усунуті з цих каналів", - підсумувала нардепка.