Телебачення в Україні монополізовано: опозиційні та позафракційні депутати усунуті від єдиного телемарафону, - нардепка Савчук
Влада повністю монополізувала телебачення через єдиний інформаційний телемарафон
Про це в ефірі Еспресо сказала позафракційна народна депутатка Оксана Савчук.
"Монополізували телебачення сьогодні в Україні. Останній раз я спілкувалась в марафоні протягом першого тижня війни. З першого тижня і до сьогодні жодного включення не було здійснено і це дуже прикро. Ми пропонували давати певні коментарі щодо профільних законопроєктів, на що нам сказали, що "ми включаємо тільки військових експертів і мерів", - зазначила вона.
Савчук наголосила, що зараз там ведуть передачі колишні артисти "95 Кварталу".
"Думаю, вони не військові експерти. Там є ще Арестович, який нібито не працює в ОП, не отримує зарплату. Ми розуміємо, що повна монополізація відбулась і представники опозиційних фракцій та позафракційні, які були на каналі "Рада", повністю усунуті з цих каналів", - підсумувала нардепка.
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