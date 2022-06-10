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Телефонували додому: українські біженці в березні збільшили мобільний трафік у 7 разів

10 червня, 2022 п'ятниця
14:06
біженці з України мобільні мережі телефон андроид

Мільйони українських біженців, які дзвонили до рідних, друзів та близьких у березні, збільшили кількість хвилин телефонних розмов у сім разів

Про це пише Light Reading. 

За даними видання, у березні обсяг вхідних міжнародних голосових хвилин становив 70 мільйонів у порівнянні з 10 мільйонами попереднього місяця.

Статистика була записана різними операторами на i3forum insights, базу даних ринку міжнародних голосових послуг. Серед операторів, які надають дані, були BICS, BTS, iBasis, Orange, Tata Communications, Sparkle, Telefónica і Telstra. Платформою для збору даних i3forum керує TeleGeography.

"Голосові послуги були життєво важливими для створення особистого тісного спілкування між друзями та сім’ями, розлученими через кризу в Україні", – сказав Седрік Годін, тимчасовий голова i3forum.

За даними ООН, в Європі залишаються понад 4 млн українців. Компанія Light Reading повідомляє, що українці можуть придбати SIM-картки за кордоном, які дозволяють дзвінки додому безкоштовно або зі значною знижкою.

Це означає, що оператори мобільних мереж України зазнають великих фінансових втрат через безкоштовні голосові дзвінки. Комісар України з телекомунікацій Лілія Малон нещодавно повідомила Light Reading, що міжнародна фінансова допомога необхідна для мережевих операторів країни. У рамках посилення тиску на Росію Мелон також хоче блокувати російських операторів у Європейському Союзі.

"Це було б тривожним дзвінком для росіян, тому що тоді їм доведеться розглянути причини, чому вони більше не можуть користуватися своїм мобільним телефоном в ЄС. І якщо росіяни не можуть отримати послуги роумінгу в Європі, це означає, що їм доведеться купувати місцеві SIM-карти та платити гроші європейським операторам, а не російським", - сказала вона.

  • Якщо активні бойові дії в Україні триватимуть до кінця року, кількість громадян, які виїхали з країни, може становити близько 5 мільйонів. Таку думку озвучила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова. 

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