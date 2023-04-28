Telegram оскаржить судове рішення про блокування соцмережі в Бразилії

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

За його словами, Бразилія заборонила Telegram у країні, оскільки запросила в компанії дані, яка та технологічно не може надати.

"Ми оскаржуємо це рішення та чекаємо на остаточне рішення. Незважаючи на ціну, ми захищатимемо наших користувачів у Бразилії та їх право на приватне спілкування", - заявив Дуров.

Він додав, що місія Telegram - збереження конфіденційності та свободи слова в усьому світі. Так він нагадав, що у тих випадках, коли закони окремих країн суперечать місії чи висувають технологічно нездійсненні вимоги, компанії доводиться іноді покидати ці ринки.

"У минулому такі країни, як Китай, Іран і Росія, забороняли Telegram через нашу принципову позицію щодо прав людини. Такі події, хоч і сумні, все ж кращі, ніж зрада наших користувачів і переконань, на яких ми базуємося", - наголосив Дуров.