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Telegram запускає stories для усіх користувачів

14 серпня, 2023 понедiлок
13:29
Технології Telegram

Месенджер Telegram з нагоди свого десятиліття впроваджує функцію stories для усіх користувачів

Про це повідомив засновник і власник Telegram Павло Дуров.

"Завдяки численним оновленням і вдосконаленням протягом багатьох років Telegram переосмислив, яким має бути сучасний досвід обміну повідомленнями. Наступний крок для Telegram — вийти за межі обміну повідомленнями та очолити інновації в соціальних мережах загалом. Сьогоднішнє поступове впровадження Stories для всіх користувачів знаменує початок цього нового етапу в історії Telegram", - заявив Дуров.

Він додав, що за час існування Telegram, месенджер набрав 800 мільйонів активних користувачів.

  • Нагадаємо, stories з’явилися у Телеграмі у липні. Функція була доступна для передплатників Premium. Інші ж могли передивлятися та коментувати їх.
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