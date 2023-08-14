Telegram запускає stories для усіх користувачів

Про це повідомив засновник і власник Telegram Павло Дуров.

"Завдяки численним оновленням і вдосконаленням протягом багатьох років Telegram переосмислив, яким має бути сучасний досвід обміну повідомленнями. Наступний крок для Telegram — вийти за межі обміну повідомленнями та очолити інновації в соціальних мережах загалом. Сьогоднішнє поступове впровадження Stories для всіх користувачів знаменує початок цього нового етапу в історії Telegram", - заявив Дуров.

Він додав, що за час існування Telegram, месенджер набрав 800 мільйонів активних користувачів.