Telegram запускає stories для усіх користувачів
Месенджер Telegram з нагоди свого десятиліття впроваджує функцію stories для усіх користувачів
Про це повідомив засновник і власник Telegram Павло Дуров.
"Завдяки численним оновленням і вдосконаленням протягом багатьох років Telegram переосмислив, яким має бути сучасний досвід обміну повідомленнями. Наступний крок для Telegram — вийти за межі обміну повідомленнями та очолити інновації в соціальних мережах загалом. Сьогоднішнє поступове впровадження Stories для всіх користувачів знаменує початок цього нового етапу в історії Telegram", - заявив Дуров.
Він додав, що за час існування Telegram, месенджер набрав 800 мільйонів активних користувачів.
- Нагадаємо, stories з’явилися у Телеграмі у липні. Функція була доступна для передплатників Premium. Інші ж могли передивлятися та коментувати їх.
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