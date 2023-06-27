Telegram планує невдовзі запустити функцію Stories

Про це повідомив засновник і власник Telegram Павло Дуров.

"Уже багато років наші користувачі просять нас реалізувати Stories у Telegram. Більш ніж половина всіх запитів, які ми отримуємо, стосуються саме Stories", – зазначив він.

Дуров пояснив, що спочатку виступав проти цього, але врешті вирішив дослухалися до побажань користувачів.

За його словами, ця опція передбачатиме можливість вибору кола глядачів з-поміж контактів та широкі мультимедійні можливості.

"Загалом після наших внутрішніх тестів Stories навіть скептики в нашій команді почали цінувати цю функцію. Ми вже не можемо уявити Telegram без неї", – додав Дуров.

Він заявив, що Stories перебувають на останній фазі тестування та стануть доступними на початку липня:

"Це ознаменує нову еру в Telegram, де він стане ще веселішим і соціальнішим, ніж зараз".