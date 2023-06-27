Telegram планує невдовзі запустити функцію Stories
Месенджер Telegram на початку липня готується запровадити функцію Stories, вона уже проходить завершальну стадію тестування
Про це повідомив засновник і власник Telegram Павло Дуров.
"Уже багато років наші користувачі просять нас реалізувати Stories у Telegram. Більш ніж половина всіх запитів, які ми отримуємо, стосуються саме Stories", – зазначив він.
Дуров пояснив, що спочатку виступав проти цього, але врешті вирішив дослухалися до побажань користувачів.
За його словами, ця опція передбачатиме можливість вибору кола глядачів з-поміж контактів та широкі мультимедійні можливості.
"Загалом після наших внутрішніх тестів Stories навіть скептики в нашій команді почали цінувати цю функцію. Ми вже не можемо уявити Telegram без неї", – додав Дуров.
Він заявив, що Stories перебувають на останній фазі тестування та стануть доступними на початку липня:
"Це ознаменує нову еру в Telegram, де він стане ще веселішим і соціальнішим, ніж зараз".
- Нагадаємо, 8 березня розробники Telegram випустили оновлення, зокрема за допомогою нього користувачі зможуть економити заряд та ширити нові анімовані емодзі.
- У кінці квітня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що необхідно регулювати роботу Telegram. Це питання наразі перебуває на рівні обговорення.
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