Телеканал "Еспресо" став доступний в кабельних мережах Румунії
Національна аудіовізуальна рада Румунії дозволила румунським кабельним компаніям ретранслювати телеканал "Еспресо" без погодження
Про це повідомила пресслужба Нацради України з ТБ і радіомовлення.
Адіовізуальний форум поінформував усі кабельні компанії, що вони можуть ретранслювати телеканал "Еспресо", не вимагаючи угоди про ретрансляцію.
Аналогічне рішення прийнято й щодо телеканалу "Рада".
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