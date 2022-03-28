Телеканал "Еспресо" став доступний в кабельних мережах Румунії

Про це повідомила пресслужба Нацради України з ТБ і радіомовлення.

Адіовізуальний форум поінформував усі кабельні компанії, що вони можуть ретранслювати телеканал "Еспресо", не вимагаючи угоди про ретрансляцію.



Аналогічне рішення прийнято й щодо телеканалу "Рада".