Фото опублікували на сайті обсерваторії.



Розширена камера для оглядів космічного телескопа Хаббл NASA/ESA зафіксувала щільне скупчення зірок, що розташоване значно ближче до центру Чумацького Шляху, ніж Земля, та знаходиться на відстані близько 23 000 світлових років від нашої планети у сузір'ї Стрільця.



Зоряний сонм має назву "кульове скупчення NGC 6558".



Повідомляється, що такі кластери — це щільно пов’язані колекції від десятків тисяч до мільйонів зірок, і їх можна знайти у великій кількості галактик. Зірки в кульових скупченнях можуть бути щільно розташованими одна відносно одної.



Як йдеться на сайті обсерваторії, кульові скупчення забезпечують астрономам цікаві природні лабораторії, за допомогою яких можна перевірити певні теорії, оскільки всі зірки такого кластера утворилися приблизно в один і той же час з однаковим початковим складом.



Таким чином, ці скупчення дають унікальне уявлення про те, як різні зірки еволюціонують за схожих умов. Це зображення отримано з метою спостереження та дослідження формування кульових зоряних скупчень у межах Чумацького Шляху.

NASA сфотографували галактику в сузір'ї Великої Ведмедиці.

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