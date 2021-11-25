Телескоп NASA показав дві галактики у сузір'ї Мікроскопа

Про це обсерваторія повідомила у Twitter.



Зазначається, що "Чандра" вивчає об’єкти у сузір’ї Мікроскоп. Поруч у небі знаходяться дві галактики однакового розміру, які зливаються в систему AM 2026-424.



Галактики розташовані у близько 700 млн світлових років від Землі і оточені інтенсивним кільцем зореутворення.

????️Today Chandra is studying an object in the constellation Microscopium, the Microscope. Nearby in the sky two galaxies of similar size are merging in AM 2026-424. Located about 700 million light years from Earth, the galaxies are surrounded by an intense ring of star formation. pic.twitter.com/pW5h9oV2NF — Chandra Observatory (@chandraxray) November 24, 2021