Телескоп NASA показав дві галактики у сузір'ї Мікроскопа
Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" від NASA зробила знімок двох галактик (система AM 2026-424) у процесі злиття одна з одною
Про це обсерваторія повідомила у Twitter.
Зазначається, що "Чандра" вивчає об’єкти у сузір’ї Мікроскоп. Поруч у небі знаходяться дві галактики однакового розміру, які зливаються в систему AM 2026-424.
Галактики розташовані у близько 700 млн світлових років від Землі і оточені інтенсивним кільцем зореутворення.
- Нагадаємо, телескоп Hubble зробив знімок струменя плазми новоутвореної зірки у сузір'ї Оріон.
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