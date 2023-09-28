Телескоп Вебба виявив "неправильні" галактики

Про це інформує ESA/Webb.

На зображенні неправильна галактика NGC 6822. За допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam), встановленої на космічному телескопі NASA/ESA/CSA Джеймса Вебба, можна простежити за щільним зоряним полем.

На зображенні видно, як пил і газ, що пронизують галактику, перетворюються на напівпрозорі червоні вогні, виявляючи зоряне поле для астрономічних досліджень. Яскраво-блакитна куля внизу ліворуч від газу особливо помітна: це кульове скупчення, наповнене зірками.

"Кількість світла, випромінюваного будь-якою зіркою, зменшується на все більших і більших довжинах хвиль, у напрямку до середнього інфрачервоного діапазону, тому зірки, які для NIRCam є більш тьмяними, також виглядають тут теплішими", - йдеться в поясненні.

Зведене зображення NGC 6822, що містить дані як NIRCam, так і приладу середнього інфрачервоного діапазону Вебба (MIRI), було опубліковано для серії ESA/Webb Picture of the Month у липні 2023 року.

Довідково. NGC 6822, також відома як Галактика Барнарда, IC 4895 або Caldwell 57, є неправильною галактикою з паличками, розташованою приблизно в 1,6 мільйона світлових років від нас у сузір'ї Стрілець. Вона є частиною Місцевої групи галактик і була відкрита Е. Е. Барнардом у 1884 році за допомогою телескопа-рефрактора з шести дюймами. Ця галактика є найближчою не-супутниковою галактикою до Чумацького Шляху, але знаходиться трохи за межами його віриального радіусу. Вона схожа за структурою та складом на Малу Магелланову хмару. Її діаметр становить близько 7 тис. світлових років.

Важливим моментом у вивченні цієї галактики було виявлення Едвіном Габблом одинадцяти змінних зоряних типу Цефеїд. Використовуючи взаємозв'язок між періодом та яскравістю Цефеїд, Габбл визначив відстань до галактики - 214 кілопарсек або 698 тис. світлових років. Це була перша система за межами Магелланових хмар, для якої було визначено відстань.