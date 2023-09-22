Телескоп Джеймс Вебб знайшов вуглекислий газ на Європі - супутнику Юпітера
Астрономи, використовуючи дані космічного телескопа Джеймса Вебба NASA, виявили вуглекислий газ у певному регіоні на крижаній поверхні Європи - супутнику Юпітера
Про це повідомляє офіційний сайт NASA.
Аналіз показує, що вуглекислий газ, ймовірно, виник у підповерхневому океані Європи, а не був доставлений метеоритами чи іншими зовнішніми джерелами.
"Крім того, він був відкладений у геологічно недавньому часовому масштабі. Це відкриття має важливі наслідки для потенційної придатності для життя океану Європи", - йдеться у повідомленні NASA.
У жовтні 2024 року NASA планує запустити космічний корабель Europa Clipper, який здійснить десятки близьких обльотів Європи для подальшого дослідження того, чи можуть на супутнику Юпітера бути умови, придатні для життя.
Фото: nasa.gov.
Поверхня Європи за допомогою NIRCam на
космічному телескопі Джеймса Вебба
Що відомо про Європу
Супутник Юпітера Європа є одним із небагатьох об'єктів у нашій Сонячній системі, які потенційно можуть мати умови, придатні для життя.
Попередні дослідження показали, що під його крижаною поверхнею лежить солоний океан рідкої води зі скелястим морським дном. Однак планетологи поки не підтвердили, чи містить цей океан хімічні речовини, необхідні для життя, зокрема вуглець.
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