Темп не падає: за добу в Україні ліквідували 710 російських військових та знищили гелікоптер, - Генштаб
За час повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 79 тис. солдатів, 2814 танків, 5696 бойових бронемашин і 261 гелікоптер
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 листопада орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2814 (+10) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од.
- артилерійських систем – 1817 (+12) од.
- РСЗВ – 393 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 205 (+0) од.
- літаків – 278 (+0) од.
- гелікоптерів – 261 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6) од.
- крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од.
- спеціальна техніка ‒ 159 (+0) од.
"Темп не падає. Знову понад 700. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку", - ідеться в повідомлені.
- 10 листопада українські захисники відбили атаки РФ у районах 14 населених пунктів.
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