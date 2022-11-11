Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 листопада орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано

танків ‒ 2814 (+10) од.

бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од.

артилерійських систем – 1817 (+12) од.

РСЗВ – 393 (+0) од.

засоби ППО ‒ 205 (+0) од.

літаків – 278 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6) од.

крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од.

спеціальна техніка ‒ 159 (+0) од.

"Темп не падає. Знову понад 700. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку", - ідеться в повідомлені.

10 листопада українські захисники відбили атаки РФ у районах 14 населених пунктів.