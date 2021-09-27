"Температура повітря вже бадьорить": Наталка Діденко попередила про нічну прохолоду, дощі й тумани

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

Антициклон буде визначати найближчим часом погоду в Україні. А погода обіцяє бути малохмарною, з ранковими туманами, денним сонцем, холодними ночами та помірним теплом у денні години.

Завтра в більшості областей України переважатиме суха повітряна маса.

Хіба що залишки атмосферного фронту зумовлять у вівторок невеликі періодичні дощі на Полтавщині, Харківщині, Сумщині, а також якийсь дощ пройде в Чернівецькій області, південних районах Івано-Франківщини та Закарпаття.





"Температура повітря вже бадьорить", - зауважила синоптик.

Найближчої ночі очікується +5°C…+12°C, протягом дня в Україні потепліє до +10°C…+16°C, на пару градусів буде тепліше в південній частині та на Закарпатті.

У Києві завтра, 28 вересня, та й впродовж усього тижня переважатиме суха малохмарна погода - без дощів, із холодними ночами та помірно теплими днями.

Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +11°C…+15°C.





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