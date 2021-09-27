"Температура повітря вже бадьорить": Наталка Діденко попередила про нічну прохолоду, дощі й тумани
Українців 28 вересня очікують тумани й прохолодні ночі. У деяких областях пройдуть дощі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Антициклон буде визначати найближчим часом погоду в Україні. А погода обіцяє бути малохмарною, з ранковими туманами, денним сонцем, холодними ночами та помірним теплом у денні години.
Завтра в більшості областей України переважатиме суха повітряна маса.
Хіба що залишки атмосферного фронту зумовлять у вівторок невеликі періодичні дощі на Полтавщині, Харківщині, Сумщині, а також якийсь дощ пройде в Чернівецькій області, південних районах Івано-Франківщини та Закарпаття.
"Температура повітря вже бадьорить", - зауважила синоптик.
Найближчої ночі очікується +5°C…+12°C, протягом дня в Україні потепліє до +10°C…+16°C, на пару градусів буде тепліше в південній частині та на Закарпатті.
У Києві завтра, 28 вересня, та й впродовж усього тижня переважатиме суха малохмарна погода - без дощів, із холодними ночами та помірно теплими днями.
Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +11°C…+15°C.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.56
Купівля 26.56Продаж 26.78
-
EUR
Купівля 31Продаж 31.39
- Актуальне
- Важливе