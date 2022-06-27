Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.

"Станом на 27 червня до України за пільговим розмитненням заїхали 211 тисяч авто", – написав він.

Після новин про скасування пільги на імпорт товарів з 1 липня темпи завезення авто значно зросли. Так, у будні дні у червні в середньому завозять 4,7 тис. авто на день, тоді як раніше йшлося про 3,2 тис. авто на день, зазначив Железняк.

"Насправді, ймовірно, було б у рази більше, обмежує пропускна спроможність іноземної та нашої митниць. Для розуміння, на тому ж Будомєж-Грушів зараз черга 1000 авто та 9,5 км, польська сторона пропускає дуже повільно. "Ягодин" – черга взагалі 40 км", – зазначив Железняк.

"Також показово, що на вихідних стали завозити вчетверо більше, ніж зазвичай. Цієї суботи заїхало 2,4 тис.авто, хоча зазвичай на вихідних ця цифра була меншою за 650 авто", - додав він.

Загальна сума наданої пільги становила 23,5 млрд грн, додав парламентар.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула сплату за розмитнення авто і оподаткування імпортних товарів з 1 липня.