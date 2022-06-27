Темпи ввезення авто з-за кордону зросли після ухвалення закону про скасування пільг на розмитнення, - нардеп
Українці завезли з Європи на пільгових умовах 211 тис. авто, а на новинах про скасування пільг на розмитнення темпи ввезення авто збільшилися до 4,7 тис. транспортних засобів на день
Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.
"Станом на 27 червня до України за пільговим розмитненням заїхали 211 тисяч авто", – написав він.
Після новин про скасування пільги на імпорт товарів з 1 липня темпи завезення авто значно зросли. Так, у будні дні у червні в середньому завозять 4,7 тис. авто на день, тоді як раніше йшлося про 3,2 тис. авто на день, зазначив Железняк.
"Насправді, ймовірно, було б у рази більше, обмежує пропускна спроможність іноземної та нашої митниць. Для розуміння, на тому ж Будомєж-Грушів зараз черга 1000 авто та 9,5 км, польська сторона пропускає дуже повільно. "Ягодин" – черга взагалі 40 км", – зазначив Железняк.
"Також показово, що на вихідних стали завозити вчетверо більше, ніж зазвичай. Цієї суботи заїхало 2,4 тис.авто, хоча зазвичай на вихідних ця цифра була меншою за 650 авто", - додав він.
Загальна сума наданої пільги становила 23,5 млрд грн, додав парламентар.
- Нагадаємо, Верховна Рада повернула сплату за розмитнення авто і оподаткування імпортних товарів з 1 липня.
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