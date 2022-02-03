Тенісист-антивакцинатор Джокович вирішив щепитися від COVID-19 через перемогу Надаля на Australian Open, - ЗМІ

Про це повідомляє Marca.

За словами біографа першої ракетки світу Даніеля Мукша, 20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam змінив свою позицію щодо вакцинації від коронавірусу. Це сталося після того, як Новаку Джоковичу, який виступав проти щеплення, довелося пропустити Відкритий чемпіонат Австралії, на якому свій 21-й титул Grand Slam здобув іспанець Рафаель Надаль, який став рекордсменом за цим показником.

"З того, що я чув від його оточення, він зібрався вакцинуватися. Можливо, на це вплинув результат фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Може, це 21-й титул Надаля на Grand Slam змушує його ухвалити таке рішення", — сказав Мукш.

Швейцарець Роджер Федерер також має 20 титулів на турнірах Grand Slam. Очікується, що він повернеться на корт в серпні, коли відбудеться Відкритий чемпіонат США.

Нагадаємо, 16 січня Новака Джоковича депортували з Австралії через відсутність щеплення від COVID-19.

30 січня Рафаель Надаль переміг у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії росіянина Данила Медведєва.

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