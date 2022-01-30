Надаль здійснив фантастичний камбек у фіналі проти росіянина та виграв Australian Open
Іспанський тенісист Рафаель Надаль переміг у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії росіянина Данила Медведєва, поступаючись з рахунком 0:2
Про це повідомляє Еспресо.TV.
21-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії-2022.
У вирішальному матчі Australian Open 35-річний Надаль у надзвичайно складному матчі обіграв другу ракетку світу 25-річного росіянина Данила Медведєва з рахунком 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Тривалість фіналу становила 5 годин 28 хвилин.
Раніше Надаль брав титул у Мельбурні лише одного разу у 2009 році.
Australian Open
Чоловіки. Фінал
30 січня
Рафаель Надаль (Іспанія) - Данило Медведєв (Росія) 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5
- Нагадаємо, 29 січня у фіналі Australian Open Ешлі Барті перемогла американку Даніель Коллінз та стала першою з 1978 року австралійською тенісисткою, яка виграла "домашній" турнір Grand Slam.
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