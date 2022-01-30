Надаль здійснив фантастичний камбек у фіналі проти росіянина та виграв Australian Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

21-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії-2022.

У вирішальному матчі Australian Open 35-річний Надаль у надзвичайно складному матчі обіграв другу ракетку світу 25-річного росіянина Данила Медведєва з рахунком 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Тривалість фіналу становила 5 годин 28 хвилин.

Раніше Надаль брав титул у Мельбурні лише одного разу у 2009 році.

Australian Open

Чоловіки. Фінал

30 січня

Рафаель Надаль (Іспанія) - Данило Медведєв (Росія) 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5