Тепер буде "суверенітет". У Кремлі кажуть, що Росію принижує термін "імпортозаміщення"
У Росії вважають, що термін "імпортозаміщення" є принизливим і його слід замінити на "технологічний суверенітет"
Про це пропагандистському інформагентству ТАСС заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
"Термін "імпортозаміщення" - не найуспішніший, особливо коли маються на увазі, наприклад, компоненти виробництва. Він такий, трошки принизливий для нас. І це теж всі відчувають. Особливо коли йдеться про якесь, вибачте, барахло — у прямому значенні цього слова", - заявив Медведєв.
При цьому він додав, що "імпортозаміщення” можна замінити "технологічною незалежністю" або ж "технологічним суверенітетом".
24 травня Медведєв назвав спробу деокупації Криму приводом для оголошення "повноцінної війни" Україні. А 12 травня заступник голови радбезу Росії знову лякав світ ядерною війною.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.61
Купівля 34.61Продаж 35.91
-
EUR
Купівля 36.33Продаж 38.11
- Актуальне
- Важливе