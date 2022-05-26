Про це пропагандистському інформагентству ТАСС заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Термін "імпортозаміщення" - не найуспішніший, особливо коли маються на увазі, наприклад, компоненти виробництва. Він такий, трошки принизливий для нас. І це теж всі відчувають. Особливо коли йдеться про якесь, вибачте, барахло — у прямому значенні цього слова", - заявив Медведєв.

При цьому він додав, що "імпортозаміщення” можна замінити "технологічною незалежністю" або ж "технологічним суверенітетом".

24 травня Медведєв назвав спробу деокупації Криму приводом для оголошення "повноцінної війни" Україні. А 12 травня заступник голови радбезу Росії знову лякав світ ядерною війною.

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