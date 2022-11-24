Про це Голова ВР Руслан Стефанчук заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я думаю, що рішення Європейського парламенту (щодо визнання РФ спонсором тероризму, – ред.) стане великим каталізатором для багатьох країн у світі. Звичайно, ми очікуємо такого рішення насамперед від Сполучених Штатів Америки. Ми знаємо, що це тривала дискусія. І ми дуже сподіваємось, що такий статус – чи, можливо, інший спеціальний статус – буде наданий Російській Федерації", – сказав Стефанчук.

Голова ВР зазначив, що статус спонсора тероризму потягне за собою правові наслідки. "Держава, яка носить такий статус, вважається "нерукопотисною" у всьому світі, і будь-хто, хто працює з нею, піддаватиметься найжорстокішим санкціям з боку світової спільноти", – пояснив він.

Стефанчук також наголосив на важливості синхронного ухвалення аналогічного рішення на рівні світових парламентів.

Водночас він висловив думку, що визнання Європейським парламентом РФ державою – спонсором тероризму стане визначальним при формуванні переліку дев‘ятого пакета антиросійських санкцій.

Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент визнав російську федерацію державою - спонсором тероризму.

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