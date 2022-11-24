Тепер очікуємо такого рішення від США, - Стефанчук про визнання у Європарламенті РФ країною – спонсором тероризму
Україна очікує від Сполучених Штатів Америки рішення про визнання російської федерації державою - спонсором тероризму
Про це Голова ВР Руслан Стефанчук заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Я думаю, що рішення Європейського парламенту (щодо визнання РФ спонсором тероризму, – ред.) стане великим каталізатором для багатьох країн у світі. Звичайно, ми очікуємо такого рішення насамперед від Сполучених Штатів Америки. Ми знаємо, що це тривала дискусія. І ми дуже сподіваємось, що такий статус – чи, можливо, інший спеціальний статус – буде наданий Російській Федерації", – сказав Стефанчук.
Голова ВР зазначив, що статус спонсора тероризму потягне за собою правові наслідки. "Держава, яка носить такий статус, вважається "нерукопотисною" у всьому світі, і будь-хто, хто працює з нею, піддаватиметься найжорстокішим санкціям з боку світової спільноти", – пояснив він.
Стефанчук також наголосив на важливості синхронного ухвалення аналогічного рішення на рівні світових парламентів.
Водночас він висловив думку, що визнання Європейським парламентом РФ державою – спонсором тероризму стане визначальним при формуванні переліку дев‘ятого пакета антиросійських санкцій.
- Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент визнав російську федерацію державою - спонсором тероризму.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.78
Купівля 39.78Продаж 40.46
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе